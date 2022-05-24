АВТОВАЗ возобновит производство с упрощенной версии LADA Granta

Первой моделью АВТОВАЗа, которая будет выпущена после затянувшегося простоя, станет LADA Granta в упрощенной версии. Такие автомобили ожидаются в продаже во второй половине июня, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на дилеров LADA.

По их данным, покупателям будет предложено две комплектации. В самом простом исполнении LADA Granta останется без ABS, системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», подушек безопасности и электрических стеклоподъемников. Более оснащенная версия будет включать электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Обе комплектации будут без экологической прошивки «Евро-5», двигатель – безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с.

На сегодняшний день стоимость LADA Granta в комплектации «Стандарт» составляет 727,9 тыс. рублей. В этой машине есть одна подушка безопасности, система «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS. По итогам четырех 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 60% до 17777 машин, что на АВТОВАЗе связывают с кризисом поставок электронных компонентов, который более всего повлиял на объемы производства этой модели. В результате вазовский «бюджетник» занял третье место среди бестселлеров на российском авторынке после Kia Rio и LADA Vesta.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа. Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями, на предприятии в Тольятти будут выпускаться кроссовер Renault Duster и хэтчбек Sandero под брендом LADA. По данным источников, перенос производства моделей Renault Arkana и Kaptur с московского завода в Тольятти признан экономически нецелесообразным. Также АВТОВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Во сколько обходится содержание LADA Granta (и других моделей) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ