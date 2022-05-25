Рынок электрокаров с пробегом показал падение впервые за более чем 5 лет

В апреле 2022 года россияне приобрели 728 электромобилей с пробегом – на 6% меньше, чем год назад. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт». Также в рамках подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2022» экспертами было установлено, что вторичный рынок электрокаров показал падение впервые с ноября 2016 года, т.е. за более чем 5 лет!

Почти половина (48%) рынка б/у электромобилей в апреле приходится на продукцию Nissan. Так, в прошлом месяце жители нашей страны купили 352 подержанных экземпляра модели Nissan Leaf, что на 44% ниже результата апреля 2021-го. На втором месте марочного рейтинга, с долей в 24%, располагается Tesla (174 шт.), перепродажи которой увеличились в 3,3 раза. С большим отставанием, третью позицию среди брендов занимает Audi с показателем в 36 купленных электромобилей с пробегом. Замыкают пятерку лидеров Porsche (25 шт.) и Volkswagen (25 шт.).

Как уже сообщалось выше, самой популярной моделью среди б/у электромобилей является Nissan Leaf (352 шт.). Второе место в модельном рейтинге по итогам апреля заняла Tesla Model 3, которая разошлась тиражом в 83 подержанных экземпляра. Далее следует еще одна «Тесла» – Model Y (45 шт.). В ТОП-5 также попали Audi e-tron и Tesla Model S, результаты которых составили 31 и 28 единиц соответственно.

По итогам четырех месяцев 2022 года в нашей стране было приобретено 3355 электрокаров с пробегом, что на 57% больше, чем в январе – апреле прошлого года.

Как будет дальше себя чувствовать вторичный рынок электромобилей? Об этом и не только расскажут наши эксперты на форуме «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 июня в Москве. Формат участия – очный или онлайн. Более подробная информация и регистрация – по ссылке.



