Французский авторынок в апреле 2022 года сократился на 23%

Автомобильный рынок Франции в апреле сократился на 22,6% до 108723 машин. Таким образом, отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки комплектующих для их производства. По итогам четырех месяцев 2022 года реализация новых машин в этой стране составила 474083 единицы (-18,6%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в апреле стал Peugeot, снизивший реализацию на 32,3% до 17708 машин. Второе место занимает Renault с показателем 14920 проданных автомобилей (-31,7%). Реализация Citroen составила 9333 машины, что на 33,9% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Dacia, продажи которой увеличились на 6,5% до 8550 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Volkswagen, чьи дилеры реализовали 6603 машины (-31,2%).

Автомобили этих (и других) марок можно найти и в России - в салонах проверенных дилеров.