Электромобили Evolute впервые замечены в Москве

Электромобили Evolute производства липецкого завода «Моторинвест» замечены в Москве. Таким образом, теперь окончательно подтвердилось, что прототипами новинок стали автомобили Dongfeng, от которых их отличает лишь шильдик на радиаторной решетке, пишет портал «Китайские автомобили».

Так, электрический седан C-класса Evolute i-PRO, по сути, представляет собой перелицованную копию Dongfeng Aeolus E70 2020 года. Согласно ранее представленной Evolute информации, в качестве силовой установки выступает один электромотор мощностью в 150 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч – за 9,9 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч. Батарея имеет емкость в 53 кВт-ч и позволяет проехать порядка 420 км на одной зарядке.

Evolute i-VAN – «клон» электрического минивэна Dongfeng LingZhi EV, дебютировавшего в 2020 году. Только за основу взята рестайлинговая версия, о чем говорит оригинальная решетка радиатора. Оснащен одним 123-сильным электромотором на задней оси (300 Нм). Батарея та же, на 53 кВт-ч, но запас хода закономерно меньше, правда, всего на 10 км по китайской методике NEDC.

Компактный кроссовер Evolute i-JOY – ребрендинговый DFSK Glory E3 2019 года, более известный под именем Seres 3. Это самый мощный электромобиль среди представленных моделей Evolute. Передний электродвигатель развивает 163 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» за 8,9 секунд. Батарея той же емкостью в 53 кВт-ч позволяет проехать порядка 405 км на одной зарядке.

Добавим, что в модельном ряду Evolute ожидаются еще две модели – это кроссоверы Evolute i-JET и Free, последний получит дизайн премиальной новинки Voyah Free.

Напомним, в марте 2022 года Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. автомобилей. Электрокары будут выпускаться под новым брендом Evolute, производственная линейка Evolute в России будет состоять из пяти моделей – седана, минивэна и трех кроссоверов различных классов. Благодаря реализации СПИК в Липецкой области будет создано почти 2 тыс. новых рабочих мест.

Как отмечается, внедрение и разработка технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей осуществляется в рамках реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года.

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Фото: «Китайские автомобили»