КАМАЗ может провести еще одну индексацию зарплат в 2022 году

КАМАЗ не исключает возможности индексации зарплат сотрудников в конце 2022 года в дополнение к той, что уже прошла в мае. Об этом в интервью корпоративной газете «Вести КАМАЗа» сообщила заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина, отметив, что данное решение будет зависеть от объемов продаж автомобилей во втором и третьем кварталах. По ее словам, в бизнес-плане КАМАЗа на 2022 год ежегодная индексация зарплат была запланирована не на осень, а на 1 июля, но в связи с ростом цен руководство компании перенесло ее на 1 мая. Так, уже в этом месяце тарифы и оклады камазовцев будут увеличены на 5,2%.

Напомним, предыдущая индексация на КАМАЗе была проведена в октябре 2021 года – тарифы и оклады были увеличены на 4,3%. Тогда же руководством завода было принято решение об увеличении заработной платы ключевых рабочих – рост составил от 13% до 24% или 7-15 тыс. рублей за полный отработанный месяц в зависимости от профессии. Среднесписочная численность персонала по группе технологической цепочки КАМАЗа за первый квартал 2022 года составляет 31931 человек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первую декаду мая КАМАЗ не стал вводить дополнительные нерабочие дни на производстве грузовиков. В апреле завод снизил производство на 15%, выпустив 3803 грузовых автомобиля. По итогам четырех месяцев 2022 года с конвейера КАМАЗа сошла 15201 машина, что на 6,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Фото: КАМАЗ