В России начался выпуск грузовиков для бездорожья «Силант»

«Чебоксарский завод силовых агрегатов» начал выпуск грузовиков для бездорожья под брендом «Силант». Первый вездеход отправится в Республику Казахстан для работы в карьере, сообщает пресс-служба «ЧЗСА».

Вездеходы «Силант» разработаны с расширенной функциональностью и могут быть использованы, как коммунально-уборочная машина, автомобиль для доставки оперативных бригад, пожарный лесопатрульный комплекс, бурильно-крановая машина, аварийная машина, торгово-коммерческий автомобиль, многофункциональный автомобиль для строителей и дорожников, многоцелевой автомобиль для специальных нужд, вспомогательный автомобиль для РЖД и пр. Грузоподъемность машин варьируется от 3 до 8 тонн.

Как отметил генеральный директор «Чебоксарский завод силовых агрегатов» Александр Дмитриев, аналогов данного транспортного средства в России не производится, а зарубежные конкуренты, такие как Unimog (Германия), Bremach T-REX (Италия), многократно превышают стоимость автомобиля «Силант», который успешно заместит импортные аналоги на рынке.

Применение в производстве российских комплектующих и доступность в запасных частях позволяет существенно экономить, в том числе и на времени ремонта.

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Фото: «ЧЗСА»