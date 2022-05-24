«Соллерс Авто» не планирует платить дивиденды за 2021 год | АВТОСТАТ

«Соллерс Авто» не планирует платить дивиденды за 2021 год

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«Соллерс Авто» не планирует платить дивиденды за 2021 год

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Совет директоров ПАО «Соллерс Авто» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 года, годовое собрание акционеров пройдет 30 июня в заочном формате. Последний раз компания платила дивиденды по итогам работы в 2013 году – было выплачено 100,8 млн рублей, по 52,52 рубля на акцию, пишет агентство «Интерфакс».

По итогам 2021 года консолидированная выручка «Соллерс Авто» по МСФО показала рост на 39% и составила 91,7 млрд рублей. Рост выручки обеспечил устойчивый спрос на автомобили Ford Transit и увеличение объемов продаж СП «Соллерс Форд», контролирующим акционером которого выступает «Соллерс Авто». Всего в прошлом году «Соллерс Авто» реализовала 53,2 тыс. автомобилей. Показатель EBITDA в 2021 году увеличился до 8,6 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила 2,4 млрд рублей против убытка 2,1 млрд рублей годом ранее. Чистый долг «Соллерс Авто» стал отрицательным и составил 5,0 млрд рублей – денежные средства на балансе компании превышают заемные средства.

В настоящий момент 77% компании «Соллерс Авто» принадлежит ООО «Соллерс Груп» Вадима Швецова, еще 5% числятся на балансе ПАО. Оставшиеся 18% акций находятся в свободном обращении на «Московской бирже».

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Фото: «Соллерс Авто»

Источник: АВТОСТАТ

Теги: финансовая отчетностьсоллерс автоsollers

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