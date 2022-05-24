BYD представил в Китае конкурента Tesla Model 3

Компания BYD начала прием заказов в Китае на новый электрический седан BYD Seal. Цены на модель стартуют с отметки 212,8 тыс. юаней (1,9 млн рублей по нынешнему курсу), то есть она обойдется дешевле своего главного конкурента – Tesla Model 3 Performance, за которую в Китае просят 349,9 тыс. юаней (3,15 млн рублей). Всего за шесть часов на новинку было оформлено 22637 предварительных заявок, при том что BYD планировал выпускать в месяц всего 5 тыс. экземпляров Seal. Таким образом, ожидание машин может растянуться для некоторых клиентов на четыре месяца, пишет портал Motor.ru.

Седан Seal пополнил «морскую» линейку электромобилей Marine. Напомним, летом прошлого года компания BYD представила компактный хэтчбек Dolphin («Дельфин»), ставший первой моделью на новой электрической архитектуре e-platform 3.0 собственной разработки. Его фирменный стиль Marine Aesthetics, вдохновленный морской тематикой, придумал Вольфганг Эггер, бывший главный дизайнер Audi Group. Но если Dolphin получился относительно простым, то новый седан Seal («Тюлень») взял от платформы максимум: это и передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, и интегрированная в силовую структуру батарея Blade (технология cell-to-chassis), и климатическая установка с тепловым насосом.

На выбор доступны три модификации: две моноприводные и одна полноприводная. В первом случае электрокару положен 204-сильный мотор на задней оси и батарея на 61 кВт-ч (запас хода около 550 км), во втором – 313-сильный электромотор и аккумулятор емкостью 83 кВт-ч (700 км без подзарядки). Топовая же версия оснащается двумя электромоторами (на 218 л.с. спереди и на 313 л.с. сзади) и той же батареей на 83 кВт-ч. Известно, что такой Seal проезжает на одной зарядке 650 км и разгоняется до первой «сотни» за 3,8 секунды.

При этом дизайн электрокара по-прежнему вдохновлен морской фауной. Например, прорези в порогах должны напоминать акульи жабры, а декоративные накладки на передних крыльях – хвосты китов. Той же «морской эстетике» подчинен и интерьер с двумя отдельными дисплеями и усыпанной кнопками центральной консолью. На выбор для Seal предложат восемь цветов кузова и четыре салона.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: BYD