Выпуск легковых автомобилей продолжается лишь на двух заводах в России

Предприятие «Мазда Соллерс» во Владивостоке на прошлой неделе продлило корпоративный отпуск на неопределенный срок, а вчера не возобновил производство после майских каникул «Автотор». Как минимум до конца текущей недели остается в простое и АВТОВАЗ, который ранее договорился о поставках комплектующих с предприятиями из Китая, но из-за объявленного в стране локдауна, вызванного новой вспышкой коронавируса, они не могут доставить продукцию своевременно.

Таким образом, по информации агентства «АВТОСТАТ», в настоящее время производство легковых автомобилей ведется лишь на двух предприятиях – это Ульяновский автозавод и «Хавейл Мотор Рус», который, кстати, в ближайшее время должен начать поставки дилерам новой модели – среднеразмерного кроссовера Haval Dargo. Остальные автозаводы в нашей стране на сегодняшний день находятся в простое. В качестве основной причины вынужденной остановки конвейеров официально называется нехватка комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины.

«Почти все заводы по производству автомобилей в России не работают. У большинства дилеров пока еще есть машины, но они есть благодаря тому, что были произведены и завезены до февраля 2022 года, и еще просто не распроданы. Сток заполнен с прогнозами продаж вплоть до конца лета с учетом того, что продажи очень низкие. Будем надеяться, что к осени заводы наладят свои логистические цепочки и начнут работать», – заявил агентству «АВТОСТАТ» директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Между тем, ранее определилась дальнейшая судьба московского завода «Рено Россия», который передан правительству Москвы по символической стоимости без опциона на обратный выкуп. До конца 2022 года на предприятии планируется возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». При этом модельный ряд Renault на предприятии в Москве выпускаться не будет. Основным технологическим партнером завода «Москвич» станет КАМАЗ, который, по данным источников, ведет переговоры со своим нынешним партнером – автоконцерном JAC, а московские власти прорабатывают сотрудничество с другими китайскими автопроизводителями, среди которых, в частности, называются FAW и BYD. Принципиальное решение по модели для московского предприятия пока не принято.

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Фото: Haval