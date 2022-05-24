Skoda Rapid в апреле стал самым популярным автомобилем у москвичей

Жители Москвы в апреле чаще всего покупали лифтбек Skoda Rapid, выяснили эксперт агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Так, в прошлом месяце москвичи приобрели 321 новый лифтбек Skoda Rapid. Второе место в этом рейтинге занял прежний лидер – Kia Rio (215 шт., с учетом Rio X). В ТОП-5 здесь также попали: Renault Logan (202 шт.), Hyundai Solaris (196 шт.) и Volkswagen Polo (132 шт.).

Несмотря на лидерство модели Skoda, в марочном рейтинге первенствует Kia – в апреле продукция корейского бренда разошлась на столичном рынке тиражом в 772 единицы. Помимо этого, в Москве за месяц было куплено 514 новых легковых автомобилей Hyundai, 478 – Skoda, 407 – Renault и 385 – BMW. На эти пять марок пришлось около половины (48,6%) от общего объема рынка.

Всего же в апреле 2022 года жители российской столицы стали обладателями 5256 новых легковых машин. Это на 62% меньше, чем в марте, и на 80% хуже показателя апреля 2021 года.

О ситуации на рынках других субъектов РФ читайте в специальном обзоре «Данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Skoda