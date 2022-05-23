Электромобили Nissan могут получить «заряженную» версию Nismo

Компания Nissan активно изучает возможности выпуска спортивных версий будущих электромобилей под брендом Nismo, которые смогут составить конкуренцию электрокарам Cupra, Ford Mustang Mach-e и «заряженной» GTX-линейке Volkswagen. Об этом сообщил глава европейского Nissan Гийом Картье, по словам которого, создание новых электромобилей под брендом Nismo потребует значительных инвестиций, и пока Nissan не приняла окончательное решение по этому вопросу.

Как пишет портал Motor.ru, на сегодняшний день в гамме японской марки имеются две электрические модели – Leaf и Ariya. Позже, в 2024 году, на рынок выйдет батарейная Micra, а до 2030 года Nissan намерен представить 15 новых электрокаров.

У Nismo уже имеется опыт работы с электромобилями: еще в 2018 году спортивное подразделение Nissan представило в Токио гоночный электрокар Leaf Nismo RC, для которого использовались силовые агрегаты и электрическая начинка обычного Leaf, включая батарею и инверторы. Спорткар приводила в движение двухмоторная установка: суммарная отдача пары электромоторов, установленных на передней и задней осях, составляла 326 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Батарею разместили между осями для лучшей развесовки, а углепластиковый монокок позволил добиться снаряженной массы в 1220 кг, то есть гоночный электрокар оказался на 360 кг легче стандартного Leaf. С места до 100 км/ч он разгонялся за 3,4 секунды против 7,9 у обычного Leaf. Спорткар был выпущен в количестве шести экземпляров.

Напомним, бренд Nismo появился в результате слияния двух подразделений Nissan, образованных еще в 1960-х годах. Одна из них, Publication Division 3, занималась поддержкой независимых гоночных команд и разработкой гоночных технологий, а в ведомстве второй, Special Car Testing Division, находилась обкаткой этих самых технологий. С 1985 года Nismo стало выпускать компоненты для доработки существующих моделей Nissan.

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Фото: Nissan