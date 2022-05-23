«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»: итоги Премии будут оглашены через два дня

26 мая 2022 года агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто подведут итоги 8-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022». Лидеры в области автомобильной индустрии будут определены в семи номинациях – в пяти традиционных категориях и в двух новых, созданных для дилеров коммерческого транспорта и LCV.

К участию в премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» традиционно были приглашены абсолютно все дилерские центры и автомобильные холдинги в России. Среди более чем 50 номинантов, прошедших серьезный конкурсный отбор, оказались лучшие дилеры легковых автомобилей и коммерческого транспорта, продемонстрировавшие наиболее эффективную работу в области продаж, маркетинга и сервиса.

В качестве пяти традиционных номинаций выступают следующие:

- Лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей.

- Лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом.

- Лучший дилер / холдинг по организации сервиса.

- Лучший дистрибьютор / дилер по клиентскому опыту (совместная номинация агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто).

- Лучший дилер по маркетингу автомобилей с пробегом (специальная номинация Авито Авто).

В рамках последней номинации впервые будут награждены лучшие специалисты по маркетингу среди дилерских центров, продающих автомобили с пробегом на Авито Авто. Оцениваться будут эффективность привлечения трафика и работы с объявлениями, а также вариативность работы с разными инструментами продвижения. Дополнительным преимуществом для участников будет прохождение спецкурсов и участие в мероприятиях Авито.