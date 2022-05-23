«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»: итоги Премии будут оглашены через два дня

26 мая 2022 года агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто подведут итоги 8-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022». Лидеры в области автомобильной индустрии будут определены в семи номинациях – в пяти традиционных категориях и в двух новых, созданных для дилеров коммерческого транспорта и LCV.
К участию в премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» традиционно были приглашены абсолютно все дилерские центры и автомобильные холдинги в России. Среди более чем 50 номинантов, прошедших серьезный конкурсный отбор, оказались лучшие дилеры легковых автомобилей и коммерческого транспорта, продемонстрировавшие наиболее эффективную работу в области продаж, маркетинга и сервиса.
В качестве пяти традиционных номинаций выступают следующие:
- Лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей.
- Лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом.
- Лучший дилер / холдинг по организации сервиса.
- Лучший дистрибьютор / дилер по клиентскому опыту (совместная номинация агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто).
- Лучший дилер по маркетингу автомобилей с пробегом (специальная номинация Авито Авто).
В рамках последней номинации впервые будут награждены лучшие специалисты по маркетингу среди дилерских центров, продающих автомобили с пробегом на Авито Авто. Оцениваться будут эффективность привлечения трафика и работы с объявлениями, а также вариативность работы с разными инструментами продвижения. Дополнительным преимуществом для участников будет прохождение спецкурсов и участие в мероприятиях Авито.
В двух новых номинациях премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» будут выбраны лучшие дилерские центры, использующие Авито, как площадку для продвижения:
- Легкий коммерческий транспорт (специальная номинация Авито Авто). Если в прошлом году в номинации по результатам опроса был выбран лучший бренд LCV, то в этом году эстафета переходит к дилерским центрам, специализирующимся на продаже новых LCV. При выборе лучшего жюри будет ориентироваться, как на эффективность привлечения трафика и заполнение параметров объявлений, так и на качество взаимодействия с клиентами.
- Коммерческий транспорт (специальная номинация Авито Авто). В номинации примут участие дилеры нового коммерческого транспорта. Лидеры будут выбраны в трех специализированных категориях: «Спецтехника», «Дорожно-строительная техника», «Грузовики и Прицепы». Критерии оценки неизменно будут касаться качества взаимодействия с клиентами, а также успехов в использовании инструментов для продвижения.
Принять участие в онлайн-трансляции торжественной церемонии награждения могут все желающие по предварительной регистрации. Подключиться к онлайн-трансляции и узнать подробную информацию о мероприятии можно на сайте Премии: autodealerawards.ru.