«Группа ГАЗ» локализует легкий дизельный двигатель в России

На площадке Горьковского автозавода начался серийный выпуск продукции нового литейного завода «Группы ГАЗ». НЛЗ станет основой для локализации легкого дизельного двигателя, который до сих пор в России не выпускался, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Производство моторов, предназначенных для самого массового сегмента коммерческого транспорта, – легких коммерческих автомобилей, запланирован на нижегородской площадке «Группы ГАЗ».

Нижегородский литейный завод (НЛЗ) построен в 2021 году, выпуск предсерийных партий литья ведется с конца 2021 года. Инвестиции «Группы ГАЗ» в производство составляют 4,7 млрд рублей, из которых 500 млн рублей – льготный заем Фонда развития промышленности. Продукция НЛЗ поставляется Ярославскому моторному заводу, Ульяновскому моторному заводу, Горьковскому автомобильному заводу, Канашскому автоагрегатному заводу и другим предприятиям. Планируется дальнейшее расширение круга заказчиков из машиностроительной и других отраслей.

Фото: «Группа ГАЗ»