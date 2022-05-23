Корейские и китайские автопроизводители готовятся к импорту вместо локализации

В открытой базе Росстандарта все чаще появляются Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили корейских и китайских брендов, которые до недавних пор выпускали в пределах Евразийского экономического союза, но теперь в графе «Сборочный завод и его адрес» фигурируют предприятия в родных для этих марок странах.

По закону, на одни и те же модели локального и зарубежного производства должны быть оформлены разные сертификаты. Прежде такую «двойную сертификацию» иногда позволяли себе корейские компании Hyundai и Kia, но эта была скорее перестраховка: например, первая партия кроссоверов Hyundai Tucson нового поколения к нам пришла из Южной Кореи, но вскоре началась сборка на калининградском «Автоторе». Теперь же эта практика расширилась, пишет издание «Авторевю».

Компании Hyundai и Kia начали оформлять новые ОТТС на автомобили корейского производства еще в феврале. В частности, тогда были получены сертификаты на модели Kia K5, Kia Soul и Kia Stinger, а в начале марта – на Genesis G70 и Genesis GV80. Все Одобрения действуют стандартные три года, а указанный в них перечень модификаций такой же, что у машин российской сборки. В начале апреля по этой же схеме появился сертификат на кроссоверы Hyundai Santa Fe корейского производства, 29 апреля оформлен ОТТС на Kia Seltos, а в 12 мая – на Kia Sorento. Прежде локальной сборкой всех перечисленных моделей для российского рынка занимался «Автотор», причем модели Seltos и Soul здесь выпускали со сваркой и окраской кузовов.

Теперь подобной деятельностью занялись и китайские компании. В конце апреля оформлен сертификат на модель Geely Coolray, а в начале мая – на Geely Atlas Pro производства КНР, хотя изначально в Россию поставлялись автомобили, собранные на белорусском предприятии Белджи. Также сертифицирован китайский кроссовер JAC S6, хотя первый документ на машины казахстанской сборки был опубликован всего месяц назад и компания даже не успела начать поставки. Наконец, 4 мая оформлен ОТТС на кроссовер Haval Dargo китайского производства, хлья выпуск этих машин на тульском заводе начался только в апреле этого года. Dargo из КНР имеет тот же турбомотор 2.0 (192 л.с.) и 7-ступенчатый преселективный «робот».

Официально автопроизводители ситуацию не комментируют, но тенденция предельно ясна. После перекрытия логистических цепочек и сильных валютных скачков автопроизводители из Южной Кореи и Китая, еще не попавшие под санкции, предпринимают попытки переключиться с локальной сборки на импорт готовых автомобилей. Ведь доставить машины напрямую по восточным торговым путям теперь проще и, вероятно, дешевле, чем везти машинокомплекты для сборки, особенно когда речь идет о заводах в Калининграде или Белоруссии. Впрочем, еще не факт, что машины «родной сборки» действительно появятся на российском рынке.

Какие автомобили могут прийти в Россию – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Kia