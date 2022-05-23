Авторынок Германии в апреле 2022 года продолжил падение

Авторынок Германии в апреле сократился на 21,5% и составил 180264 машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд и обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства. По итогам четырех месяцев 2022 года реализация новых автомобилей в Германии составила 806219 единиц (-9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в апреле реализовал 29873 машины (-30,9%). На втором месте идет BMW, снизивший продажи на 19,1% до 16527 единиц. Третью строчку занимает Mercedes-Benz, чей результат составил 16471 автомобиль (-25,1%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (14286 шт., -15%) и Ford (10024 шт., -15,9%).

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