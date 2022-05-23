BMW представил обновленные седан и универсал 3-Series

Компания BMW представила обновленные седан и универсал 3-Series, производство которых будет налажено в Мюнхене и Мексике. В Германии цены на обновленную BMW 3-Series стартуют от 43,9 тыс. евро. Первые машины окажутся в дилерских центрах этим летом, пишет портал Autonews.ru.

После рестайлинга автомобили изменились внешне, а также получили новые опции и изменения в салоне. Обновленную 3-Series оборудовали Г-образными ходовыми огнями, новыми бамперами и измененной решеткой радиатора с вертикальными ламелями. Также клиентам предложат пакет M Sport с дополнительными хромированными элементами, а также M Sport Pro с затемненной оптикой и M-тормозами с красными суппортами.

В салоне машины появился большой дисплей, который объединяет приборную панель диагональю 12,3 дюйма и экран мультимедийной системы (14,9 дюйма). Вместо традиционного рычага КПП у автомобиля установлен небольшой селектор управления трансмиссией. Уже в базе новинка оборудована трехзонным климат-контролем.

Все версии 3-Series теперь доступны исключительно с восьмиступенчатым «автоматом» с подрулевыми лепестками. Моторная гамма модели изменений не претерпела. Клиентам по-прежнему предложат бензиновые моторы мощностью 156, 184, 252 и 340 л.с. Также новинку можно будет приобрести и с дизельными агрегатами с отдачей от 150 до 340 л.с. Все двигатели работают совместно с 48-вольтовым стартер-генератором. Также у машины имеются несколько полноценных гибридных модификаций.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: BMW