Автомобили с пробегом в мае подешевели на 3%

Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в мае 2022 года составила 1 млн 209 тысяч рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке», это на 3,1%, или 39 тысяч рублей, меньше соответствующего показателя апреля.

Удешевление подержанных машин эксперты связывают с ростом количества их предложений на вторичном рынке. Так, после начала военной спецоперации на Украине многие продавцы снимали объявления о продаже своих автомобилей – из-за неопределенности дальнейшего развития событий. Сейчас же некоторые захотели избавиться от «лишних» активов (второй или третьей машины), а кто-то просто решил продать автомобиль из-за возможных рисков его содержания в будущем. Это привело к увеличению числа объявлений о продаже б/у машин.

Напомним, что цены на автомобили с пробегом в России росли с сентября 2020 года, т.е. на протяжении 20 месяцев подряд. Поэтому даже несмотря на майское падение, с начала нынешнего года их рост в среднем составил 15%, или 160 тысяч рублей. Если же сравнивать с тем, что было год назад (в мае 2021-го), то с тех пор б/у автомобили стали дороже на 63%, или 467 тысяч рублей.

Что будет дальше происходить с ценами на вторичном рынке? Об этом и не только расскажут наши эксперты в ходе форума «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 июня в Москве. Подробности и регистрация – по ссылке.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ