Запуск сборки мотоциклов «Урал» в Казахстане запланирован на июнь

Запуск производства мотоциклов «Урал»российского завода Ural Motorcycles в Петропавловске намечен на июнь 2022 года. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, добавив, что на начальном этапе будет организована крупноузловая сборка с созданием 25 рабочих мест, в дальнейшем уровень локализации производства планируется увеличивать.

Как говорил ранее исполнительный директор предприятия Ural Motorcycles Владимир Курмачев, в Казахстане будет вестись сборка мотоциклов для стран, в которые сегодня поставки техники из России невозможны. Подавляющая часть мотоциклов Ural идет в США, Евросоюз, Канаду, Австралию и Японию, причем основным рынком сбыта являются США – компания имеет по несколько дилеров практически в каждом штате. К примеру, цены на новую модель Gear Up 2022 года стартуют с отметки 18,9 тыс. долларов (примерно 1,4 млн рублей по нынешнему курсу).

Новая сборочная площадка Ural Motorcycles организована в казахстанском Петропавловске, который расположен в 600 км от Ирбита (Свердловская область), где находится головной завод компании. Он будет изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов казахстанской сборки и продолжит выпуск мотоциклов для внутреннего рынка. При этом существенно сокращать коллектив предприятия в Ирбите, на котором сегодня работает порядка 120 человек, не планируется.

По итогам 2021 года завод Ural Motorcycles поставил потребителям 1150 единиц техники. В этом году планировалось выпустить порядка 1300 мотоциклов, из которых более 80% предназначено именно для экспорта. В связи с событиями вокруг Украины объем производства сократится, но руководство предприятия планирует наверстать потери после запуска сборки в Казахстане.

Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Они оснащены 749-кубовым двухцилиндровым двигателем, развивающим 41 л.с. и 52 Нм крутящего момента. Мотор работает с 5-ступенчатой коробкой передач (четыре передние и одна задняя). Таким образом, Ural Motorcycles – прямой преемник классической советской марки «Урал». В 2000 году обанкротившееся предприятие в Ирбите было выкуплено группой инвесторов, в которую входил нынешний генеральный директор Ural Motorcycles Илья Хаит.

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Фото: Ural Motorcycles