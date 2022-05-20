Bentley представила удлиненную версию Bentayga

Компания Bentley представила удлиненную версию кроссовера Bentayga, чьи поставки клиентам начнутся до конца 2022 года. Стоимость новинки пока не названа, но в компании рассчитывают, что на нее придется до 45% продаж всех кроссоверов марки.

Как пишет портал Motor.ru, новый Bentayga Extended Wheelbase (EWB) стал пятой моделью в линейке Bentley, которая состоит из купе Continental GT, кабриолета Continental GT Convertible, седана Flying Spur и базового кроссовера Bentayga, не считая эксклюзивного суперкара Bacalar и возрождённого классического спорткара Blower. Причем создание Bentayga EWB не ограничилось одним лишь увеличением автомобиля в длину.

От исходной модели новинка отличается увеличенном на 180 мм колесной базой – по заявлению Bentley, вся прибавка пошла на пользу пассажирам второго ряда. Bentayga EWB имеет колесную базу 3175 мм при общей длине автомобиля 5322 мм. Чтобы обеспечить эту прибавку, конструкторам пришлось изменить пол, боковые панели, двери и крышу. Кроссовер получил задние сиденья Airline Seat: в режиме Business Mode сиденье перемещается в максимально вертикальное положение, чтобы сделать работу в движении более комфортной, а в Relax Mode кресло откидываться на угол 40 градусов, переднее пассажирское сиденье смещается вперед, а из его спинки выдвигается кожаная подставка для ног. Кроме того, задние кресла оснащены уникальной системой климат-контроля: встроенные датчики определяют температуру и влажность тела пассажира, а затем система в автоматическом режиме решает, следует ли активировать обогрев, вентиляцию или и то, и другое одновременно.

Дополнительная система регулировки осанки автоматически выполняет регулировку положения сиденья пассажира, замеряя давление на поверхность сиденья – предусмотрены шесть полностью независимых зон давления, в которых можно применять 177 индивидуальных настроек на протяжении трёх часов, чтобы минимизировать усталость людей во время поездок. Кресла имеют настройку по 22 направлениям, которые переключаются с сенсорного экрана на центральной консоли между передними сиденьями, а на двери вынесены переключатели режимов Business Mode и Relax Mode.