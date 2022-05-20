Заводы «Группы ГАЗ» продолжают работать в графике полной рабочей недели

Предприятия «Группы ГАЗ» до конца мая будут работать в графике полной рабочей недели, в дальнейшем график работы будет зависеть от текущей загрузки производств. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее на предприятиях «Группы ГАЗ» был выпущен приказ о возможном переходе на режим 4-дневной рабочей недели с 19 мая по 18 ноября 2022 года в связи с возможным падением объемов производства, вызванным проблемами с поставкой комплектующих и нарушением логистических цепочек, пишет агентство «Финмаркет». Как сообщалось, в компании в антикризисном режиме работает ситуативный штаб, который вводит меры реагирования с учетом ежедневных изменений условий ведения бизнеса и возможных последствий в перспективе.

Горьковский автозавод в апреле реализовал 1892 легких коммерческих автомобиля, что на 61% ниже показателя годичной давности. В результате ГАЗ занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России. По итогам четырех месяцев 2022 года в нашей стране было продано 11229 автомобилей марки ГАЗ (-24%), согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», линейку коммерческих автомобилей нового поколения «ГАЗель NN», которая на сегодняшний день включает бортовую модификацию, цельнометаллический фургон полной массой 3,5 т, фургон-комби и микроавтобус, в дальнейшем пополнят шасси и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021.

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Фото: ГАЗ