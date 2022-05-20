Volkswagen и Skoda опубликовали эскизы новых бюджетных кроссоверов

Германский автоконцерн Volkswagen распространил первые тизеры новых доступных электрических кроссоверов, которые будут выпускаться под брендами Volkswagen, Skoda и Cupra. Производство машин для европейского рынка будет налажено в Испании к 2025 году.

Как пишет портал Autonews.ru, концерн Volkswagen инвестировал в развитие нового завода, активная фаза строительства которого начнется в следующем году, 10 млрд евро. На предприятии будут выпускать компактные и относительно недорогие электромобили стоимостью от 20 тыс. до 25 тыс. евро.

В основу трех моделей ляжет масштабируемая архитектура MEB, специально разработанная Volkswagen для электрических машин нового поколения. Все автомобили будут иметь схожие габариты и пропорции, но при этом будут отличаться друг от друга дизайном и уровнем оснащения.