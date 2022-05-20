Volkswagen и Skoda опубликовали эскизы новых бюджетных кроссоверов

Германский автоконцерн Volkswagen распространил первые тизеры новых доступных электрических кроссоверов, которые будут выпускаться под брендами Volkswagen, Skoda и Cupra. Производство машин для европейского рынка будет налажено в Испании к 2025 году.
Как пишет портал Autonews.ru, концерн Volkswagen инвестировал в развитие нового завода, активная фаза строительства которого начнется в следующем году, 10 млрд евро. На предприятии будут выпускать компактные и относительно недорогие электромобили стоимостью от 20 тыс. до 25 тыс. евро.
В основу трех моделей ляжет масштабируемая архитектура MEB, специально разработанная Volkswagen для электрических машин нового поколения. Все автомобили будут иметь схожие габариты и пропорции, но при этом будут отличаться друг от друга дизайном и уровнем оснащения.
О будущей бюджетной модели Volkswagen можно судить по концепт-кару ID. Life, представленному в сентябре 2021 года в рамках Мюнхенского автосалона. Небольшой автомобиль длиной около 4,1 метра оснастили единственным электромотором мощностью 231 л.с., передающим тягу на переднюю ось. Двигатель позволяет кроссоверу ускоряться до «сотни» за 6,9 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 180 км/ч. Комплект аккумуляторов на 57 кВт-ч обеспечивает запас хода в 400 км.
Во сколько обходится содержание автомобилей Volkswagen, Skoda или других марок - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».
Фото: Volkswagen