Эксперты рассказали, как параллельный импорт повлияет на авторынок России

Правительство легализовало параллельный импорт товаров, преимущественно автомобилей и запчастей, которые можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, поможет ли эта мера улучшить ситуацию с доступностью на российском авторынке в условиях отсутствия официальных поставок новых машин и насколько такие автомобили будут востребованы среди покупателей с учетом их стоимости и условий гарантийного обслуживания.

По мнению генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, параллельный импорт не решит задачу дефицита, поскольку основная проблема заключается в регламентах и ограничениях по работе с Россией со стороны производителей и ритейлеров. Дилеры ограничены действием дилерских договоров, но, при желании, это будет одной из опций продолжения существования бизнеса и поддержания его работоспособности. Между тем, в «Автодом» готовы предоставлять гарантию на автомобили, ввезенные путем параллельного импорта, но за отдельную плату, так как это не планируется закладывать в стоимость авто. В ином случае, клиенты могут приобрести автомобиль без возможности провести гарантийное обслуживание.

В свою очередь, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отмечает, что параллельный импорт в несколько раз дороже поставок официальных дистрибьюторов, поэтому есть вероятность смещения потребительского спроса на китайские авто и автомобили с пробегом. Ранее автомобили поставлялись напрямую от дистрибьютора и включали в себя логистические расходы. С помощью параллельного импорта доставка автомобилей в Россию будет осуществляться посредниками, что повлияет на конечную стоимость не только для покупателей, но и для дилеров. Скорее всего, параллельный импорт будет осуществляться через Турцию, Казахстан, Китай, Армению.

«Относительно запчастей можно сказать, что качество будет абсолютно одинаковым, если мы говорим про поставки оригинальных запчастей с помощью каналов параллельного импорта. Но стоит учитывать, что в дополнение к этому на рынок через параллельные каналы пойдут «серые» поставки, тогда клиентам будут доступны детали сомнительного происхождения и низкого качества, что впоследствии может сказаться на других узлах автомобиля, чем можно навредить ТС и понести наибольшие потери. В случае возникновения неполадок, связанных с установкой деталей низкого качества, придется понести дополнительные затраты для их устранения. Качество, безопасность и срок эксплуатации – это три главных пункта, на которых нет гарантии при использовании «серых» запчастей», – комментирует заместитель генерального директора по сервису АГ «АВИЛОН» Алексей Гуляев.

Подробнее о том, как параллельный импорт повлияет на авторынок России, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Volkswagen