Yokohama возобновит производство шин в России

Японская компания Yokohama, которая в конце марта объявила о временной приостановке работы своего завода в Липецкой области из-за возникших сложностей с доставкой сырья, намерена возобновить производство автомобильных шин на предприятии в ОЭЗ «Липецк».

Как рассказал генеральный директор «Йокохама Р.П.З.» Такаока Тацуя, компания нашла решение по ряду сложных вопросов. В частности, удалось наладить поставки каучука. Партию ожидают в конце мая, а в начале июня планируется запустить производство, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области. Руководитель предприятия пояснил, что выход из режима простоя будет постепенным, но при этом все сотрудники будут получать 100% зарплаты, даже если пока не привлечены к работе.

ООО «Йокохама Р.П.З.», являющееся компанией-производителем автомобильных шин с 87% уставного капитала, инвестированными Yokohama Rubber Co. Ltd, и 13%, принадлежащими ITOCHU Corporation, была основана в 2008 году на территории Особой экономической зоны «Липецк», расположенной в Грязинском районе Липецкой области. Строительство завода по производству шин Yokohama началось в марте 2010 года. Открытие предприятия состоялось 30 мая 2012 года, инвестиции в проект составили 26,7 млрд рублей. Производственные мощности завода составляют 1,8 млн шин в год. В ноябре 2014 года завод «Йокохама Р.П.З.» в Липецке начал производство шин для первичной комплектации легковых автомобилей.

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Фото: Yokohama