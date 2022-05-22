Renault Logan в апреле 2022 года стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Renault в апреле реализовали 2231 автомобиль – на 84% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2022 года продажи Renault на российском рынке составили 24623 машины, что на 44% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,4% против 8,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 902 потребителя (-75%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Duster, чьи продажи составили 644 единицы (-83%). Третий результат показал хэтчбек Renault Sandero – 319 реализованных автомобилей (-88%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Renault