По итогам апреля на заводах ЕАЭС было произведено 20 тысяч легковых автомобилей

За весь апрель нынешнего года на автомобильных предприятиях, расположенных в странах ЕАЭС, было выпущено суммарно 19928 легковых машин. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Как отмечают эксперты агентства, апрельский объем производства оказался в 2,5 раза ниже мартовского. Напомним, что в марте автозаводы стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан) в общей сложности произвели 50 тысяч легковых машин.

Снижение объемов сборки автомобилей во многом связано с тем, что часть автозаводов в России простаивала (некоторые из них до сих пор не запустили конвейер), а какие-то находились в корпоративном отпуске. Например, у АВТОВАЗа он проходил в период с 4 по 24 апреля, поскольку был перенесен с лета.

Об итогах и перспективах российского автопрома читайте в ежегодном справочнике «Автомобильный рынок России – 2022», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Автотор