Haval Dargo доступен для предзаказа в России

Компания Haval на своем официальном сайте открыла прием предзаказов на новый среднеразмерный кроссовер Haval Dargo, производство которого налажено на заводе в Тульской области. Продажи новинки, как ожидается, начнутся в ближайшие месяцы.

Как сообщает пресс-служба Haval, внешний вид автомобиля, выполненный в урбанистическом дизайне с оригинальными геометрическими формами, отличают светодиодные круглые передние фары, футуристичные задние фонари, а также решетка радиатора трапециевидной формы с плавными углами, перекликающаяся с колесными арками. Среди элементов интерьера стоит отметить оригинальные решетки дефлекторов, широкий ультрасовременный экран мультимедиа, который вместе с цифровой панелью создает единое пространство в салоне, а также селектор коробки передач в форме шайбы.

Габариты Haval Dargo составляют 4620 x 1910 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм и дорожном просвете 200 мм. Новинка построена на базе модульной платформы L.E.M.O.N., которая легла в основу и бестселлера марки – компактного кроссовера Jolion.

Новый Haval Dargo оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с. с 7-ступечатой роботизированной коробкой передач 7DCT мокрого типа. Автомобиль будет представлен в вариантах с передним и полным приводом. Кроссовер оснащен интеллектуальной системой полного привода 4WD, системой выбора режима движения из 8 доступных: эко, спорт, стандарт, снег, грязь, песок, трава/гравий и ухабы. За реализацию элементов автономного вождения уровня L2 (ADAS) отвечает процессор Mobile Eye Q4, а также 14 радаров и 5 камер.

Что касается адаптации Haval Dargo к климатическим условиям России, автомобиль оснащен подогревом передних и задних сидений, обогревом руля, электрообогревом лобового стекла по всей поверхности, подогревом форсунок омывателя, а также емкостью омывающей жидкости увеличенного размера.

Как отмечает директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, ключевое конкурентное преимущество Haval Dargo – это адаптация под российский рынок: расширенный зимний пакет, увеличенный дорожный просвет, мощный двигатель, соответствующий габаритам и внедорожным характеристикам автомобиля, и др. Новинка станет конкурентом других моделей китайских брендов, например Chery Tiggo 7 PRO и Geely Atlas Pro, а также альтернативой в том числе не китайским «одноклассникам», таким как Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. По оценкам эксперта, Haval Dargo займет порядка 15 – 20% в общем объеме продаж Haval.

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Фото: Haval