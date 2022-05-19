Москва вернула себе звание крупнейшего вторичного рынка в стране

Больше всего автомобилей с пробегом в нынешнем году было куплено в Москве. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт» за период с января по апрель 2022 года.

За это время жители российской столицы стали обладателями 100 тысяч подержанных легковых машин, что обеспечило ей лидерство в региональном рейтинге. Напомним, что Москва традиционно была крупнейшим вторичным рынком в стране, но в 2020 и 2021 годах она уступала это звание Московской области. Более того, в январе 2022-го Подмосковье тоже лидировало, но следующие три месяца склонили чашу весов в пользу столицы. Результат области по итогам 4 месяцев составил 92,4 тыс. купленных автомобилей с пробегом.

Об итогах вторичного рынка в других субъектах РФ можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе.

Также нам было интересно узнать и о предпочтениях жителей обоих регионов при покупке подержанных машин. Так, в Москве самой популярной маркой на вторичном рынке является BMW, на долю которой приходится 8%. В ТОП-3 здесь также попали Mercedes-Benz (7,9%) и LADA (6,6%).

А вот в Подмосковье отечественная марка находится на первом месте с долей 12,9%. За ней располагаются корейские Kia и Hyundai (8,4% и 7,3% соответственно).

Что касается самых покупаемых моделей на вторичном рынке, то в обоих регионах лидирует Hyundai Solaris.

Напомним, что 16 июня агентство «АВТОСТАТ» проведет ежегодный форум автобизнеса Used Cars Forum – 2022, посвященный рынку автомобилей с пробегом. Ознакомиться с темами форума, его спикерами, а также получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия, можно по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ