Компания Ferrari показала уникальный спорткар SP48 Unica, созданный в единственном экземпляре в рамках программы Special Projects. Стоимость Ferrari SP48 Unica, а также имя клиента, для которого построили автомобиль, не называются, пишет газета «Коммерсант».

За основу спорткара SP48 Unica было взято купе Ferrari F8 Tributo, которое получило полностью новый кузов – изменены все панели, включая крышу, чтобы создать желаемый клиентом «монолитный облик». Поменялось остекление, крышку капота заменили непрозрачной деталью, переработали воздухозаборники, сделали эксклюзивную оптику.

Салон автомобиля равно как и техническая начинка не изменились. Модель SP48 Unica сохранила 720-сильный 4-литровый турбированный бензиновый V8 в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

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Фото: Ferrari