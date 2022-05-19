Новый кроссовер Chery Omoda 5 в России представит олимпийская чемпионка Анна Щербакова

Компания «Чери Автомобили Рус» анонсировала в России кроссовер Omoda 5, который поступит в продажу до конца 2022 года. Представлять новинку на российском рынке компания доверила олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой. Кроме того, планируются создание рекламного клипа, линии дизайнерской одежды и аксессуаров, а также многое другое, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, кроссовер Chery Omoda 5 был представлен прошлой осенью на автосалоне в Гуанчжоу, а серийное производство модели началось в феврале 2022-го. Chery Omoda 5 стал родоначальником новой линейки, нацеленной на молодых потребителей поколения Z, которая будет включать еще 3-4 модели. Габариты автомобиля составляют 4400 х 1830 х 1585 мм при колесной базе 2630 мм. По параметрам он находится между Geely Coolray и Haval Jolion. При этом выглядит Omoda 5 футуристичнее обоих потенциальных конкурентов – во многом благодаря двухъярусной оптике с узкой линией дневных ходовых огней, а также решетке радиатора, ставшей частью бампера. Профиль кроссовера чем-то напоминает упомянутый Coolray, однако Omoda 5 кажется массивнее. Задняя часть автомобиля отличается фонарями, объединенными в единую линию, а также хромированной окантовкой выхлопной системы.