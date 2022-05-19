MINI прекратила выпускать автомобили с «механикой»

Компания MINI прекратила выпускать автомобили с механической коробкой передач в связи с нехваткой полупроводников и проблемами с цепочками поставок, усугубившихся из-за ситуации вокруг Украины. Как отмечают в MINI, отказ от «механики» – наиболее эффективный способ обеспечить стабильность производства и продолжить поставки новых машин всем клиентам. В компании не стали уточнять, идет речь о временном или постоянном решении, пишет портал Motor.ru.

До текущего момента у всех моделей MINI (кроме электромобиля Cooper SE) была модификация с педалью сцепления, но тенденция очевидна – «механики» лишили спецверсию JCW GP, а в будущем и «заряженные» MINI, и их базовые версии переведут на электротягу, так что необходимость в ручной коробке передач отпадет сама собой.

Поскольку нехватка электронных компонентов может продлиться до 2023 года, дебют новых поколений Cooper и Countryman с механической коробкой передач под угрозой. Впрочем, нельзя исключать, что британская марка учтет запросы покупателей, и трехпедальные MINI ещё вернутся хотя бы в статусе спецверсий.

Полный список дилеров MINI (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: MINI