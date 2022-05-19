Под маркой «Москвич» будут выпускать китайские автомобили

Завод «Москвич» вместо моделей Renault намерен наладить выпуск китайских автомобилей. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, производство планируется начать не позднее IV квартала 2022 года с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а затем перейти на электромобили.

По словам одного из собеседников, КАМАЗ ведет переговоры со своим нынешним партнером, автоконцерном JAC. При этом московские власти прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем, но каким именно, неизвестно. Принципиальное решение по модели для московского предприятия пока не принято.

Напомним, завод «Рено Россия» передан правительству Москвы без опциона на обратный выкуп, при этом сделка была совершена по символической стоимости. До конца 2022 года на предприятии планируется возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». При этом модельный ряд Renault на предприятии в Москве выпускаться не будет.

Основным технологическим партнером завода «Москвич» станет КАМАЗ. При этом стратегия развития предприятия предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие собственных продуктов, в том числе электрических. Кроме того, Москва совместно с КАМАЗом и Минпромторгом РФ работает над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов. Производственная мощность предприятия составляет 188 тыс. автомобилей в год. Общий объем вложений Renault в московский завод достигает 480 млн евро. Предприятие отвечает высоким стандартам качества и производственных процессов, в том числе благодаря высокому уровню роботизации и инновациям.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке, можно узнать в «Календаре новинок».

Коллаж: АВТОСТАТ