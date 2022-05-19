«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»: у кого лучший средний чек от услуг сервиса?

26 мая станут известны итоги ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022», учрежденной агентством «АВТОСТАТ» и Авито Авто. За звание лучших в России поборются 575 дилеров из 55 городов. Победители будут названы в семи номинациях, одна из которых называется «Организация сервиса».

Одним из показателей работы дилерского центра является средний чек от услуг сервиса. Напомним, что в 2020 году наблюдалось увеличение этого показателя – на 7% до отметки в 7 тысяч рублей. Причем в массовом сегменте средний чек тогда вырос на 11% (до 5,5 тысячи рублей), а в премиальном – только на 3% (до 11,5 тысячи рублей).

Каков средний чек дилеров по итогам 2021 года? Кто из них станет лучшим по организации сервиса? А какие компании первенствуют в других номинациях? Это узнаем совсем скоро – через неделю! Церемония награждения победителей национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022» состоится 26 мая, в 19-00 (время московское).

Предусмотрена и онлайн-трансляция мероприятия (подробности и регистрация – здесь).

Фото: АВТОСТАТ