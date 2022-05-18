Европейские продажи LADA в апреле рухнули более чем в 2,5 раза

По итогам апреля в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 63 новых автомобиля LADA, что на 62,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые после семи месяцев роста, который был обусловлен, прежде всего, низкой базой прошлого года. С начала 2022 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 520 единиц, увеличившись на 7,9%, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником LADA Niva нового поколения, который планировалось представить в 2024 году. Однако недавно Группа Renault передала российские активы в государственную собственность, в связи с чем экспортные планы LADA относительно Европы должны быть пересмотрены.

А вот какие автомобили могут появиться на российском рынке, можно узнать из «Календаря новинок».