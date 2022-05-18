Европейский авторынок в апреле 2022 года упал на 20%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля снизились на 20,2% и составили 830447 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются начавшимися проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. По итогам четырех месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 583 тыс. 587 единиц (-13%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за апрель, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 81362 машины (-33%). Второе место удерживает Toyota с показателем 57150 автомобилей (-6,1%). Третью строчку занимает BMW, реализовавший 51949 машин (-14,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (48273 шт., -21,9%) и Kia (47725 шт., +12,5%).

Автомобили этих (и других) марок можно найти и в России – в салонах проверенных дилеров.