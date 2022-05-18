КАМАЗ выпустил новую модификацию «Компас»

КАМАЗ поставил первый мусоровоз на шасси «Компас» 43089-F5 в адрес официального дилера компании. Автомобиль оснащен дизельным двигателем Cummins ISF, рабочим объемом 3,8 л и мощностью 154 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Снаряженная масса шасси составляет 3075 кг, полная масса автомобиля – 8990 кг, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Грузоподъемность ведущего моста – 6600 кг. Кабина – цельнометаллическая, тоннельного типа, может быть без спального места и со спальным местом.

Надстройка шасси представляет собой мусоровозное оборудование Hidro-MAK, с полезным объемом кузова 8 куб.м и объемом загрузочного бункера в 1,2 куб.м. Коэффициент уплотнения мусора – до шести, в зависимости от типа мусора. Материал кузова – сталь ST-52, толщиной в 4 мм по всему периметру. Материал загрузочного бункера – сталь Hardox 450.

Напомним, «Компас» – это новое семейство среднетоннажных автомобилей, которые КАМАЗ вывел на российский рынок в начале этого года. Проект стартует с двух моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» – 11,99 тонны. Это машины развозного класса, предназначены для работы в городе и пригороде, могут применяться в междугородних перевозках. На шасси автомобилей «Компас» возможна установка широкого перечня спецнадстроек: различные модификации фургонов (изотермические, промтоварные, рефрижераторы), бортовые автомобили с КМУ, мусоровозы, мультилифты, эвакуаторы, автогидроподъемники и т.д.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: КАМАЗ