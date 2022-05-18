АВТОВАЗ продолжит выпуск автомобилей на совместной с Renault платформе

АВТОВАЗ продолжит выпуск автомобилей на платформе, которая разрабатывалась Renault совместно с российским производителем. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что основным условием состоявшейся сделки по передаче активов Renault в государственную собственность является то, что французская компания будет способствовать поставке своих комплектующих в Россию из дружественных стран.

Напомним, ранее стало известно, что в соответствии с достигнутыми договоренностями, на предприятии в Тольятти будет выпускаться кроссовер Renault Duster под брендом LADA. По данным источников, перенос производства моделей Renault Arkana и Kaptur с московского завода в Тольятти признан экономически нецелесообразным.

По словам Дениса Мантурова, решение о передаче российских активов Renault в госсобственность было компромиссным решением, принятым с учетом того, что у французской компании есть возможность в течение шести лет вернутся в капитал АВТОВАЗа для продолжения совместной работы, пишет агентство «ТАСС».

А вот московский завод «Рено Россия» был передан правительству Москвы без опциона на обратный выкуп, при этом сделка была совершена по символической стоимости. Как рассказал глава Минпромторга, модельный ряд Renault на предприятии в Москве выпускаться не будет, и дальнейшая стратегия завода будет разработана совместно с КАМАЗом. Она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие собственных продуктов, в том числе электрических.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство Москвы уже сформировало рабочую группу вместе с агрегаторами такси и каршеринга, которая разработает технические требования для автомобилей «Москвич» с такой специализацией. Ежегодно в столичном регионе для рынка такси и каршеринга необходимо около 30 - 40 тыс. новых машин, которые смогут поступать с завода «Москвич».

Производственная мощность предприятия составляет 188 тыс. автомобилей в год. Общий объем вложений Renault в московский завод достигает 480 млн евро. Предприятие отвечает высоким стандартам качества и производственных процессов, в том числе благодаря высокому уровню роботизации и инновациям.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке - читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ