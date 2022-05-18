Судьба активов Nissan в России должна определиться в ближайшее время

Переговоры о дальнейшей судьбе активов иностранных автоконцернов, приостановивших производство в России на длительный срок, продолжатся в ближайшее время. Одним из первых на очереди будет Nissan, который отложил запуск производства до марта следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Кроме того, по его словам, участие в российских автомобильных предприятиях обсуждается сразу с несколькими китайскими автоконцернами. При этом министр не уточнил, какие китайские производители являются участниками обсуждений и в каких проектах они заинтересованы, пишет агентство «Интерфакс».

Гендиректор Nissan Макото Утида на прошлой неделе заявил, что приостановленные компанией бизнес-операции в России могут не возобновиться до конца 2022 финансового года (завершится 31 марта 2023 года). Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге с 14 марта приостановил работу в связи с перебоями поставок комплектующих. На этом предприятии выпускаются кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. На сегодняшний день численность сотрудников завода составляет около 2000 человек. Ранее компания Nissan также приостановила поставки в Россию внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения, который поступил в продажу в середине февраля 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2022 года российские дилеры Nissan реализовали 11750 автомобилей Nissan, что на 33% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,0% против 3,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров Nissan (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Nissan