АВТОВАЗ вновь отложил возобновление производства

АВТОВАЗ в связи с отсутствием комплектующих введет простой с 23 по 27 мая включительно. Соответствующий приказ подписан руководством предприятия, следует из сообщения заводского профсоюза. Напомним, АВТОВАЗ приостановил производство автомобилей с 30 апреля по 11 мая в связи с плановым корпоративным отпуском (с 4 по 6 мая) и праздничными днями, однако затем неоднократно продлевал простой в связи с продолжающимся дефицитом автокомпонентов.

Как сообщал ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, достигнуты договоренности о поставках комплектующих для АВТОВАЗа с поставщиками из Азии, но существует проблема с логистикой из-за объявленного в Китае локдауна, что не позволяет доставить продукцию своевременно. Теперь сроки поставки комплектующих будут зависеть от эпидемической ситуации в регионах Китая.

Между тем, в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокращенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 8506 автомобилей LADA – это на 78% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 61218 машин, что на 50% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,8% против 23,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

О текущей ситуации в российском автопроме – читайте в нашем специальном материале.

Фото: АВТОВАЗ