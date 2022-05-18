Китайский авторынок в апреле рухнул на 43% из-за вспышки коронавируса

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам апреля составили 965 тыс. единиц - это на 43,4% ниже показателя годичной давности. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), это худший результат с февраля 2020 года, когда в стране разразилась эпидемия коронавируса, и он обусловлен новой вспышкой COVID-19 в стране, повлекшей локдауны в ряде регионов и остановку работы автозаводов. По итогам четырех месяцев 2022 года китайский авторынок снизился на 4,2% до 6 млн 510 тыс. машин.

Согласно актуальному прогнозу CAAM, в 2022 году китайский авторынок может увеличиться на 8% до 23 млн машин. При этом реализация машин на новых источниках энергии вырастет почти в 1,5 раза и достигнет 5 млн единиц. Напомним, китайские власти на федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей. В то же время сохраняющийся дефицит микрочипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей.

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