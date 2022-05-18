Hyundai Solaris стал самым продаваемым автомобилем в РФ за вторую неделю мая

Бестселлером российского авторынка по итогам второй недели мая стал седан Hyundai Solaris. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных по рынку новых легковых машин, предоставленных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Так, за период с 9 по 15 мая 2022 года россияне приобрели 279 экземпляров корейской модели – больше, чем любой другой. Второе место в рейтинге их предпочтений занял отечественный седан LADA Granta, который был лидером по итогам первой недели мая (со 2 по 8 число). За вторую неделю он разошелся тиражом в 277 единиц.

На третьей позиции модельного рейтинга расположился другой популярный «кореец» – Kia Rio, результат которого составил 247 автомобилей. Замыкают ТОП-5 кроссовер Hyundai Creta и седан LADA Vesta, которые были куплены в количестве 184 и 171 машины соответственно.

Какие еще модели вошли в число наиболее продаваемых за вторую неделю мая (и предыдущие периоды)? Эта информация содержится в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Hyundai