Продажи новых автомобилей в мае могут составить 25 тысяч единиц. Это меньше, чем в апреле

За первые две недели мая россияне купили 10347 новых легковых автомобилей, что на 7,5% меньше, чем за первые две недели апреля (11190 шт.). Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Если за период со 2 по 8 мая объем продаж составил 5492 единицы, то с 9 по 15 мая – еще меньше (4855 шт.). С одной стороны, на это повлияли майские праздники, но при этом нельзя забывать о том, что многие автозаводы в это время простаивали или находились в корпоративных отпусках.

По всей видимости, за оставшиеся дни мая (с 16 по 31 число) объем реализации новых автомобилей будет больше, но учитывая текущую динамику, их общие продажи за весь месяц могут составить на уровне 25 тысяч единиц. При этом в апреле, напомним, было куплено 28 тысяч легковых машин.

Более подробная информация о реализации автомобилей по неделям содержится в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: КЛЮЧАВТО