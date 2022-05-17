Volkswagen возродит бренд Scout для выпуска электромобилей

Германский автоконцерн Volkswagen возродит знаменитый бренд Scout, под которым планирует продавать в США электрические внедорожники и пикапы. Они смогут составить конкуренцию Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning и GMC Hummer EV, пишет портал Autonews.ru.

В Volkswagen отметили, что автомобили марки Scout станут не просто перелицованными версиями уже существующих моделей, на которые повесят другую эмблему. Это будут совершенно самостоятельные электромобили, разработанные практически «с нуля».

По предварительным данным, первые прототипы новых электрических пикапов и внедорожников покажут в 2024 году, а на конвейер модели встанут двумя годами позже. Выпуск наладят на новом предприятии, о котором пока нет подробностей. По словам главы Volkswagen Герберта Дисса, выпуск автомобилей позволит концерну еще сильнее усилить позиции в США – «на одном из наиболее быстро растущих рынков электрокаров в мире».

Новые модели Scout станут идеологическими преемниками классического американского внедорожника International Harvester Scout, разработанного в 1961 году для конкуренции с автомобилями марки Jeep. Выпуск оригинальных машин завершился в 1980 году, а пятью годами позже фирма International Harvester, с 1902 года занимавшаяся производством грузовиков и сельскохозяйственной техники, обанкротилась и прекратила существование.

Права на марку Scout на данный момент принадлежат Volkswagen. Германский концерн владеет компанией Traton, которая объединяет в себе грузовые бренды MAN, Scania и Navistar. Последняя компания, учрежденная в 1986 году, является прямым правопреемником International Harvester.

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Фото: Volkswagen