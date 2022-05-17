В России разрешили выпуск автомобилей с «Евро-0», без ABS и подушек безопасности

Правительство РФ опубликовало постановление №855 от 12 мая 2022 года «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», в котором описаны упрощенные требования к сертификации легковых автомобилей.

Как пишет газета «Коммерсант», новый документ позволяет автопроизводителям отказаться от установки на новые машины ряда систем, которые недоступны из-за санкций, введенных в отношении России, или из-за дефицита чипов. В частности, разрешен выпуск новых автомобилей без систем ABS и ESP, система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» может не иметь функции автоматического срабатывания после аварии, а также упрощены требования к сертификации машин. Это позволит отказаться от установки подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности.

Кроме того, в России теперь действуют все экологические стандарты, от «Евро-0» до «Евро-5», что позволяет выпускать автомобили с выхлопом, отвечающим нормативам 1988 года.

Срок действия нового постановления Правительства России установлен до 1 февраля 2023 года. Новые требования не являются обязательными, а только разрешительными – автопроизводители могут выпускать как современные автомобили, отвечающие всем актуальным нормам, так и машины, соответствующие устаревшим параметрам.

Российские автозаводы тем временем активно поддерживают переход к более мягким требованиям оснащения выпускаемых автомобилей. «В нашей стране очень много малонаселенных и труднодоступных районов, где обязательное наличие техники, соответствующей стандарту «Евро-5» не всегда оправданно, – заявил ранее «Газете.Ru» официальный представитель КАМАЗа Олег Афанасьев. – Эта техника сложна в обслуживании и потребители, как правило, стараются избавиться от элементов «Евро-5», чтобы сделать ее более надежной». Упрощенные грузовики «КАМАЗ» соответствуют нормам токсичности выхлопа «Евро-2», при этом КАМАЗ продолжает выпуск грузовиков уровня «Евро-5».

В пресс-службе «Группы ГАЗ» рассказали, что не планируют совсем отказываться от выпуска полноценных комплектаций своих машин, даже если минимальные требования к ним будут снижены.

Упрощенные требования необходимы, чтобы не допустить остановку производства автомобилей в период реализации программы импортозамещения компонентов, сообщили в пресс-службе УАЗа. После перехода на новую компонентную базу завод рассчитывает вернуться к выпуску машин, соответствующих актуальным техническим требованиям.

Самые критичные компоненты автомобиля, из-за которых приходится временно изменять действующие нормативы – это топливная система, элементы активной и пассивной безопасности и другая электроника – вплоть до парктроников, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. При этом он не исключает, что действие упрощенных требований к автомобилям впоследствии может быть продлено на более долгий срок, поскольку за год локализовать альтернативные компоненты вряд ли получится.

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Фото: «Автотор»