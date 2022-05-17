Завод «Москвич» может начать выпуск автомобилей до конца 2022 года

Автомобильный завод «Москвич» планирует начать производство автомобилей до конца 2022 года. Об этом в эфире телеканала «Москва-24» заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, добавив, что правительство Москвы уже сформировало рабочую группу вместе с агрегаторами такси и каршеринга, которая разработает технические требования для автомобилей «Москвич» с такой специализацией. По его словам, ежегодно в столичном регионе для рынка такси и каршеринга необходимо около 30 - 40 тыс. новых машин, которые смогут поступать с завода «Москвич», пишет агентство «Интерфакс».

Заммэра добавил, что перед менеджментом предприятия стоит задача использовать максимальное количество российских компонентов для производства автомобилей. Перед заводом также стоит задача разработки полностью отечественного автомобиля.

Накануне московский завод «Рено Россия» был передан Правительству Москвы без опциона на обратный выкуп. Основным технологическим партнером завода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе будут выпускать электромобили.

Напомним, совет директоров Renault Group на заседании 23 марта принял решение приостановить работу завода Renault в Москве в рамках выполнения международных санкций. На нем выпускались кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana. Производственная мощность предприятия составляет 188 тыс. автомобилей в год. Общий объем вложений Renault в московский завод достигает 480 млн евро. Предприятие отвечает высоким стандартам качества и производственных процессов, в том числе благодаря высокому уровню роботизации и инновациям.

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Коллаж: АВТОСТАТ