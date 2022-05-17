Geely Coolray получил новую спецверсию в России

Компания Geely представила новую специальную серию кроссовера Geely Coolray NERO, который появится у российских дилеров уже в июне.

Как сообщает пресс-служба Geely, кузов автомобиля окрашен в фирменный цвет Ink Black – черный металлик, а корпуса боковых зеркал заднего вида получили отделку под «карбон». Кроме того, черный окрас получили 18-дюймовые легкосплавные колесные диски особого дизайна. Среди особенностей спецверсии – оригинальный спортивный спойлер с характерной эмблемой в виде буквы S красного цвета, а также металлическая накладка с логотипом Coolray NERO на кромке заднего бампера и эмблема NERO на двери багажника.

Кроссовер Geely Coolray NERO отличают тонированные задние стекла, а также уникальные напольные коврики в салоне автомобиля с вышивкой фирменного логотипа NERO. Новая комплектация включает в себя полностью светодиодную оптику, панорамную крышу со сдвижным люком, функции бесключевого доступа в салон и дистанционного запуска двигателя.

Помимо прочего, автомобиль оснащен цифровой 7-дюймовой панелью приборов, большим многоцветным дисплеем мультимедийного комплекса диагональю 10,25 дюймов, атмосферной подсветкой интерьера, а также креслами с комбинированной спортивной отделкой. Дополнительному комфорту и безопасности способствуют системы контроля слепых зон и кругового обзора 360°.

Новый Geely Coolray NERO предлагается с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Стоит отметить, что компактный кроссовер Coolray является самой продаваемой моделью Geely на российском рынке – в первом квартале 2022 года на нем остановили свой выбор 1916 покупателей (+32%). В нашей стране этот автомобиль представлен с весны 2020 года и на сегодняшний день доступен по цене от 1 млн 929 тыс. 990 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале компания Geely завершила сертификацию в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. У российских дилеров Geely новинка появится во второй половине 2022 года, о комплектациях и ценах будет объявлено ближе к старту продаж. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

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Фото: Geely