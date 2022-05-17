Renault Duster будут выпускать под брендом LADA

Кроссовер Renault Duster будет выпускаться под брендом LADA на заводе АВТОВАЗа в Тольятти. Об этом в эфире телеканала «России 24» сообщил директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, добавив, что соответствующая договоренность достигнута с компанией Renault, которая передала в государственную собственность 68%-ную долю в АВТОВАЗе и 100% акций московского завода «Рено Россия», где до недавнего времени и выпускался Renault Duster.

На сегодняшний день в России доступен кроссовер Renault Duster второго поколения, который предлагается с 1,6-литровыми и 2-литровыми моторами мощностью 117 и 143 л.с. соответственно, а также с 1,3-литровым 150-сильным турбоагрегатом, работающим вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. В качестве альтернативы Duster предлагают с модернизированным 1,5-литровым дизельным двигателем, выдающим 109 л.с. Автомобиль доступен с передним, а также с полным приводом. Стоимость модели составляет от 1 млн 618 тыс. рублей до 2 млн 229 тыс. рублей.

По итогам четырех месяцев 2022 года продажи Renault Duster на российском рынке снизились на 17% и составили 9170 автомобилей. В результате он вошел в тройку самых популярных моделей SUV в нашей стране, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

В целом, по словам Дениса Пака, по договоренностям с Renault АВТОВАЗ сохранит весь модельный ряд LADA в рамках существующих лицензий с возможностью освоения новых продуктов в соответствии с имеющимися планами компании. В ближайшее время новый менеджмент АВТОВАЗа, который придет на смену французской команде, представит новую стратегию развития предприятия с учетом достигнутых договоренностей.

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Фото: Renault