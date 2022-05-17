Renault Duster будут выпускать под брендом LADA | АВТОСТАТ

Renault Duster будут выпускать под брендом LADA

0

Renault Duster будут выпускать под брендом LADA

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

Кроссовер Renault Duster будет выпускаться под брендом LADA на заводе АВТОВАЗа в Тольятти.  Об этом в эфире телеканала «России 24» сообщил директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, добавив, что соответствующая договоренность достигнута с компанией Renault, которая передала в государственную собственность 68%-ную долю в АВТОВАЗе и 100% акций московского завода «Рено Россия», где до недавнего времени и выпускался Renault Duster.

На сегодняшний день в России доступен кроссовер Renault Duster второго поколения, который предлагается с 1,6-литровыми и 2-литровыми моторами мощностью 117 и 143 л.с. соответственно, а также с 1,3-литровым 150-сильным турбоагрегатом, работающим вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. В качестве альтернативы Duster предлагают с модернизированным 1,5-литровым дизельным двигателем, выдающим 109 л.с. Автомобиль доступен с передним, а также с полным приводом. Стоимость модели составляет от 1 млн 618 тыс. рублей до 2 млн 229 тыс. рублей.

По итогам четырех месяцев 2022 года продажи Renault Duster на российском рынке снизились на 17% и составили 9170 автомобилей. В результате он вошел в тройку самых популярных моделей SUV в нашей стране, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

В целом, по словам Дениса Пака, по договоренностям с Renault АВТОВАЗ сохранит весь модельный ряд LADA в рамках существующих лицензий с возможностью освоения новых продуктов в соответствии с имеющимися планами компании. В ближайшее время новый менеджмент АВТОВАЗа, который придет на смену французской команде, представит новую стратегию развития предприятия с учетом достигнутых договоренностей.

О текущей ситуации в российском автопроме - читайте в нашем специальном материале.

Фото: Renault

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоladarenaultrenault duster

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно