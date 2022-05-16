Судьба бренда «Москвич» второй раз попадает в руки Правительства Москвы

Новость о том, что завод «Рено Россия» переходит во владение Правительства Москвы, никого в автомобильном мире не удивила, потому что в течение последних двух недель такой возможный вариант активно обсуждался на разных уровнях. А вот то, что теперь в столице хотят возродить исторический бренд «Москвич», некоторых экспертов натолкнуло на желание совершить экскурс в историю. Воистину – пришло время «собирать камни».

Ведь 26 лет назад Правительство Москвы уже принимало в доверительное управление некий производственный объект на данной территории. Вот что об этом сообщается в книге «Авторынок России: история в цифрах и фактах»: «Предприятие «Москвич» (ЗМА, МЗМА, АЗЛК) основано в 1930 году, начинало со сборки легковых и грузовых Ford. Позже стало филиалом ГАЗа и выпускало ГАЗ-А и ГАЗ-АА. В 1940 году открыло производство собственной модели КИМ. В годы войны работало на нужды фронта. В 1945 году на территории предприятия начали строить завод по выпуску легковых автомобилей «Москвич», который выпускал легковые автомобили до 2001 года. В 2006 году официально объявлен банкротом. На момент банкротства предприятие на 60% принадлежало государству, и производство «москвичей» в 90-ые годы фактически стало дотационным».

Еще когда в 1996 году конвейер остановился и встал вопрос о банкротстве завода, Правительство Москвы взяло предприятие в доверительное управление. К тому времени перебои с комплектующими и падение качества сборки сделали свое дело. Работы по созданию перспективных моделей уже тогда были остановлены, они уступили место новой концепции, которая предполагала мелкосерийный выпуск разработанных ранее дорогих автомобилей бизнес-класса на платформе «Москвич-2141» и «Москвич-2142». Как раз тогда появились модификации с красивыми названиями «Князь Владимир», «Юрий Долгорукий», «Иван Калита», «Святогор». Модели были улучшены по сравнению с базовыми, наиболее проблемные узлы и агрегаты процентов на 50 заменены импортными аналогами. Но после дефолта 1998 года и падения курса рубля производство их стало убыточным. Всего за годы сборки на предприятии было выпущено более 5 млн автомобилей марки «Москвич» (5-миллионный собрали в декабре 1998 года). Но в 2001 году завод встал окончательно.

С тех пор прошло более 20 лет. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2022 года в России было зарегистрировано почти 200 тысяч автомобилей марки «Москвич». Больше всего их насчитывалось в Москве (15,6 тыс. шт.) и Алтайском крае (12,9 тыс. шт.), а в остальных субъектах было менее 10 тысяч. Но, отметим, что хотя бы по 1 экземпляру этой марки имеется во всех остальных регионах страны, даже на Чукотке (там есть 4 таких машины).

Новые «москвичи», конечно, уже вряд ли будут напоминать своим внешним видом автомобили двадцатилетней давности. На данный момент известно, что основным технологическим партнером проекта станет КАМАЗ. Вероятно, он и будет формировать внешний облик новой версии «Москвича». На первом этапе запланирован выпуск классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, но в перспективе в столице хотят выпускать электромобили.

Об итогах и перспективах российского авторынка читайте в ежегодном справочнике «Автомобильный рынок России – 2022», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Коллаж: АВТОСТАТ