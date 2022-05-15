В России представлен китайский электрогрузовик WOLV FC25

Нижегородская компания NEMO (сокращение от New Energy Motors) представила новый электрический грузовичок WOLV FC-25, который производится китайской компанией Fengchuen. В настоящее время модель проходит сертификационные испытания, которые планируется завершить к июлю, а в сентябре первые машины должны появиться у дилеров, пишет «Газета.Ru». В компании видят своими клиентами маркетплейсы, логистические компании и торговые сети.

Длина WOLV FC25 составляет почти 4 м, объем грузового отсека – 5 куб. м, а грузоподъемность – 800 кг. Кабина автомобиля состоит из композитного материала. Электрогрузовик приводится в движение мотором мощностью 30 кВт и 150 Нм крутящего момента, который передается на заднюю ось. Время зарядки батареи объемом 30 кВтч занимает 5 часов (от сети 220В, 6,6 кВт). Заявленный китайским производителем запас хода составляет 200 км, максимальная скорость грузовика ограничена на отметке 85 км/ч, при этом ее можно сделать еще ниже.

В списке опций WOLV FC25 значатся кондиционер и отопитель салона, подушка безопасности для водителя, стеклоподъемники с электроприводом, камера заднего вида, электроусилитель руля и штампованные диски. На автомобиле стоят дисковые тормоза, спереди независимая подвеска «МакФерсон», а сзади – рессорная.

Планируется выпускать четыре модификации FC25 – промтоварную, изотермическую, рефрижераторную и бортовую. В настоящее время в NEMO договариваются о налаживании производства с отечественными компаниями-кузовщиками. В год планируется реализовывать от 1 тыс. до 5 тыс. грузовиков в зависимости от спроса.

В будущем NEMO планирует привезти в Россию и другие модели WOLV (речь о грузовиках DV40 и DV45). Тем не менее, сейчас рынок не готов к электромобилям большей грузоподъемности, считают в компании.

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Фото: New Energy Motors