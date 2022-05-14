Haval запатентовал в России новый купе-кроссовер

Китайский автоконцерн Great Wall запатентовал в России облик купеобразного кроссовера Haval Shenshou («Мифический Зверь»). Как пишет портал «Китайские автомобили», само по себе появление патента на эту модель еще совершенно не означает, что она обязательно появится на российском рынке. Для защиты интеллектуальной собственности Great Wall поступает так почти со всеми своими новинками.

Между тем, купеобразную версию Haval Shenshou еще не продают и в самом Китае. На данный момент там доступна обычная версия кроссовера, разработанного на модульной платформе Lemon, которая уже послужила базой для Jolion и Dargo. Габариты Haval Shenshou составляют 4780 x 1890 x 1675 мм, колесная база – 2800 мм.

В Китае на выбор предлагают переднеприводную версию с 1,5-литровым двигателем на 184 л.с. и 275 Нм и 2-литровый вариант на 224 л.с. и 345 Нм, с выбором между передним и полным приводом. В обоих случаях в качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот». Цены на Haval Shenshou варьируются от 130 тысяч до 167 тыс. юаней (примерно 1,26 – 1,62 млн рублей). Также в ближайшее время в продаже должна появиться гибридная модификация кроссовера. Речь идет о 1,5-литровом «атмосфернике», которому помогает электромотор. Соединены они при помощи двухступенчатой гибридной коробки передач DHT, а совокупная мощность такой системы будет составлять 244 л.с. и 530 Нм. По официальным данным, разгон до 100 км будет занимать у Haval Shenshou DHT всего 7,7 секунды, а средний расход топлива составит 5,5 л на 100 км, что позволит обеспечить кроссоверу более 1000 км пробега на одном баке бензина.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2022 года российские дилеры Haval реализовали 9123 автомобиля, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке стал новый компактный кроссовер Haval Jolion с показателем 3979 проданных автомобилей. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». Стоит также отметить, что в феврале российские дилеры Haval начали продажи обновленных кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года.

Кроме того, в апреле российский завод Haval начал производство нового среднеразмерного кроссовера Haval Dargo, который ожидается у дилеров в ближайшие месяцы. Как отмечает директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, ключевое конкурентное преимущество Haval Dargo – это адаптация под российский рынок: расширенный зимний пакет, увеличенный дорожный просвет, мощный двигатель, соответствующий габаритам и внедорожным характеристикам автомобиля, и др. Новинка станет конкурентом других моделей китайских брендов, например Chery Tiggo 7 PRO и Geely Atlas Pro, а также альтернативой в том числе не китайским «одноклассникам», таким как Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. По оценкам эксперта, Haval Dargo займет порядка 15 – 20% в общем объеме продаж Haval.

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Фото: Роспатент