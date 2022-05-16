Nissan не ожидает возобновления операций в России в 2022 фингоду

В руководстве японского автоконцерна Nissan полагают, что приостановленные в России операции не возобновятся до конца 2022 финансового года, заявил, представляя итоги 2021 фингода (завершился 31 марта) гендиректор компании Макото Утида. Он добавил, что приоритетом для Nissan является безопасность сотрудников и членов их семей в России и на Украине, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге с 14 марта приостановил работу в связи с перебоями поставок комплектующих. На этом предприятии выпускаются кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. На сегодняшний день численность сотрудников завода составляет около 2000 человек. Ранее компания Nissan также приостановила поставки в Россию внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения, который поступил в продажу в середине февраля 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2022 года российские дилеры Nissan реализовали 11750 автомобилей Nissan, что на 33% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,0% против 3,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

О текущей ситуации в российском автопроме можно узнать в нашем специальном материале.

Фото: Nissan